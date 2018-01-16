بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في الجولة الثامنة عشرة من المسابقة.

أحرز ثنائية المارد الأحمر ميدو جابر وعمرو السولية في الدقيقتين 38 و78.

بهذا الفوز يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بينما يقبع طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد توقف عند النقطة 25.