برشلونة يتزعم أندية أوروبا في إحصائية جديدة للاتحاد الأوروبي

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريره المالي السنوي عن الأندية الأوروبية، والذي أظهر مقدار ما تنفقه أندية أوروبا على مرتبات ومستحقات لاعبيها.

© REUTERS/ VINCENT WEST بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ووفقا لما جاء في التقرير ، احتل برشلونة صدارة الأندية الأكثر دفعا لأجور اللاعبين بـ372 مليون يورو، متفوقا على مانشستر يونايتد الثاني الذي ينفق 321 مليون يورو، وفي المركز الثالث جاء ريال مدريد بإنفاقه 307 ملايين يورو.

وشهدت القائمة التي تضمنت 20 ناديا، احتلال أندية الدوري الإنجليزي لتسعة مراكز، حيث جاء في المركز الرابع تشيلسي بإنفاقه 298 مليون يورو، ومانشستر سيتي الخامس الذي ينفق 294 مليون يورو، كما دخل ناديا أستون فيلا ووست هام اللائحة في المركزين 19 و20 على التوالي.

وظهر أتليتكو مدريد في القائمة بجانب برشلونة وريال مدريد، حيث جاء في المركز الـ15 بإنفاق 137 مليون يورو على رواتب لاعبيه.

وتواجد باريس سان جيرمان في القائمة كممثل وحيد للدوري الفرنسي باحتلاله المركز السادس بدفعه 292 مليون يورو.

أندية إيطاليا كان لها تواجد في القائمة عن طريق يوفنتوس وميلان وروما، أصحاب المراكز الـ10 و11 و12 على الترتيب بجانب إنتر صاحب المركز الـ18.

أما بايرن ميونيخ فجاء في المركز الثامن برصيد 270 مليون يورو، بينما احتل بوروسيا دورتموند المركز الـ13 وفولفسبورج المركز الـ16.