ميسي يودع رونالدينيو برسالة مؤثرة

كتب ميسي عبر حسابه على موقع "انستغرام": "كما كنت أقول دوما، تعلمت الكثير إلى جوارك. سأكون ممتنا لك دائما لجعلك الأمور أكثر سهولة حين انضممت للفريق".
وتابع ميسي "كنت محظوظا بما فيه الكفاية لأتشارك معك أمورا كثيرة وأنا سعيد جدا بذلك لأنه إضافة لكونك نجم في الكرة، أنت شخص عظيم وهذا هو الأهم".
وأتم ميسي "رغم قرارك بالرحيل، لن تنسى أبدا كرة القدم ابتسامتك…أتمنى لك الأفضل يا روني".
Como siempre dije, aprendí mucho a tu lado. Siempre te estaré agradecido por lo fácil que me hiciste todo cuando llegué al vestuario. Tuve la suerte compartir muchas cosas con vos y me alegro muchísimo porque, además de un fenómeno con la pelota, sos una grandísima persona y eso es lo más importante. Aunque decidas irte, el fútbol no se olvidará de tu sonrisa jamás. Todo lo mejor, Ronnie.
وبدأ صاحب الـ37 عاما مسيرته الاحترافية مع جريميو البرازيلي، قبل الرحيل لأوروبا عبر بوابة باريس سان جيرمان الفرنسي، ومنه إلى برشلونة الإسباني الذي صنع معه تاريخا كبيرا.
وارتدى رونالدينيو قميص ميلان الإيطالي، قبل أن ينضم لكيريتارو المكسيكي ومنه إلى فلامنغو وفلومينينزي وأتلتيكو مينيرو في البرازيل.
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