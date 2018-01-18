فيدرير يهزم شتروف ويتقدم في بطولة أستراليا للتنس

تأهل حامل اللقب، السويسري روجر فيدرير، إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس، عقب تغلبه على منافسه الألماني لينارد شتروف، صاحب الضربات القوية، بثلاث مجموعات متتالية بواقع 6-4 و6-4 و7-6.

ووفقا لوكالة "رويترز"، بعد فوزه بأول مجموعتين تحت الأضواء في ملعب رود ليفر واجه فيدرير مقاومة قوية من جانب شتروف المصنف 55 عالميا والذي كسر إرسال النجم السويسري في المجموعة الثالثة قبل أن تتفوق الخبرة ويحسم فيدرير الفوز والتأهل للدور المقبل.

وسيلتقي فيدرير في الدور المقبل مع المصنف 29 الفرنسي ريشار جاسكيه.

ويسعى فيدرير للفوز باللقب الكبير رقم 20 في مسيرته مع اللعبة.