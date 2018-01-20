ديوكوفيتش يتجاوز ظروفه الصعبة ويتقدم في أستراليا المفتوحة

رغم إصابته بالتواء في عضلات أسفل الظهر إلى جانب معاناته من إصابة في المرفق، تأهل البطل السابق الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور الرابع (دور 16) في منافسات فردي الرجال في بطولة استراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت بعد فوزه على الاسباني البرت راموس بينيولاس المصنف 21 في البطولة.

© REUTERS/ SUSANA VERA نادال ينهي مسيرة ديوكوفيتش ويبلغ النهائي في مدريد

وفاز المصنف 14 ديوكوفيتش الذي سبق له حصد لقب البطولة ست مرات على منافسه الاسباني بثلاث مجموعات متتالية وبواقع 6-2 و6-3 و6-3 بعد مباراة استمرت ساعتين و21 دقيقة.

وبعد حفاظه على إرساله ليتقدم 2-1 في المجموعة الثانية طلب ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا سابقا وقتا مستقطعا للعلاج بينما حاول أخصائي التخفيف من معاناته.

لكن الإصابة لم تؤثر على تفوق اللاعب الصربي المخضرم الذي كسر بعد ذلك مباشرة ارسال منافسه قبل أن يحقق فوزا سريعا مستحقا ويضمن الاستمرار في البطولة.

وهذه هي أول بطولة يشارك فيها ديوكوفيتش (30 عاما) منذ ستة أشهر بسبب إصابة في المرفق.

وعن الإصابة الجديدة قال ديوكوفيتش للصحفيين بعد المباراة "الإصابة ليست خطيرة.. ولن يكون لها تأثير على استمراري".

وأضاف ديوكوفيتش الذي حصد 12 لقبا كبيرا "لم ألعب منذ ستة أشهر. وهذا أمر يجب أخذه في الاعتبار.. وأنا على ما يرام بعد أن أنهيت المباراة وأنا سعيد جدا بذلك". وفي مواجهة بين جيلين مختلفين سيلتقي ديوكوفيتش في دور 16 مع لاعب كوريا الجنوبية الشاب تشونج هيون (21 عاما) الذي فاز في وقت سابق اليوم على الألماني الشاب الكسندر زفيريف.

وعن آماله وتوقعاته قال ديوكوفيتش "لابد لي من خفض سقف توقعاتي لأنني لم ألعب منذ ستة أشهر لكني سعيد بمستوى أدائي الحالي.. وأتطلع للتحدي المقبل".

وكان ديوكوفيتش لقن تشونج درسا في البطولات الكبرى عندما فاز عليه في الدور الأول في طريقه لحصد اللقب في 2016 في ملبورن بارك.

وعن منافسه المقبل قال اللاعب الصربي "تشونج يقدم أداء كبيرا وهو يتمتع بلياقة بدنية عالية ولا توجد الكثير من الثغرات في أدائه. وهو أيضا شخص مهذب ومن الواضح أنه يحب العمل الجاد ما ينعكس ايجابا على أدائه. في الأسبوع الثاني من المنافسات تكون المستويات متقاربة. لذا دعونا ننتظر ونرى".