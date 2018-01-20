بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسيل في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي الفوز على منافسه نيوكاسيل في الجولة الرابعة والعشرين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أحرز ثلاثية السيتزن سيرجيو أجويرو في الدقائق 34 و63 و83، بينما سجل هدف الضيوف ميرفي في الدقيقة 67.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده لـ65 نقطة على قمة جدول الترتيب، بينما يقبع نيوكاسيل في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.