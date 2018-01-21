بالفيديو... مؤمن زكريا يفتتح مشواره في السعودية مع أهلي جدة بهدفين قاتلين

أحرز مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري المعار لأهلي جدة السعودي، هدفين في ظهوره الأول مع ناديه الجديد.

وفاز الأهلي على العروبة بستة أهداف دون مقابل في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين ليتأهل الفريق لدور الـ8.

وشارك مؤمن زكريا في الدقيقة 68 من عمر المباراة بدلا م نحسين المقهوي، ليحرز هدفين في الدقيقتين 91 و92.