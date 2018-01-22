طفل يثير ضحك رونالدو بما قاله عن ميسي

أثار أحد الأطفال قبل مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ضحك كريستيانو رونالدو وباقي اللاعبين قبل الدخول إلى أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.