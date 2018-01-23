ريال مدريد ينشر فيديو يظهر مدى قسوة إصابة رونالدو

أحرز النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هدف ريال مدريد السادس في مرمى ديبورتيفو لاكورونيا مع حلول الدقيقة 83، متعرضا لإصابة دامية في وجهه.

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واستعان رونالدو بالكاميرا الأمامية للهاتف المحمول الخاص بعضو الجهاز الطبي الذي قام بعلاجه، ليشاهد الإصابة في لقطة أثارت اندهاش الجميع.

ونشرت القناة الرسمية لنادي ريال مدريد على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو لتلقي رونالدو العلاج عقب نهاية المباراة، لتظهر مدى قسوة الإصابة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الملكي بسبعة أهداف مقابل هدف، أحرز منهم رونالدو هدفين.