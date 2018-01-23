دولة عربية تترشح لاستضافة كأس العالم 2026

وأوضح العلمي أنه من المفترض تشييد ثمانية ملاعب بجانب الستة التي يمتلكها المغرب ويتوافر فيها شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأشار العلمي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد تاريخ 16 مارس/ آذار 2018 موعدا لتقديم الملفات الرسمية لكل من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
ومن المنتظر أن تقوم لجنة تفتيش تابعة للفيفا بزيارة المغرب خلال أبريل/ نيسان المقبل لقياس مدى مطابقة الواقع لمحتوى الملف، ومدى استعداد وقدرة المغرب على الالتزام بالتنظيم.
أما عن المرحلة الأخيرة التي سيمر بها الملفل ستكون بتاريخ 6 و7 يونيو/ حزيران 2018، والتي تشهد حسم الاتحاد الدولي بلوغ ملف المغرب لمحطة التصويت.
يذكر أن يوم 13 يونيو/ حزيران 2018، سيشهد الإعلان الرسمي عن مستضيف نهائيات كأس العالم 2026.
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