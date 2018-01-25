بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس في كأس إسبانيا

ودع ريال مدريد بطولة كأس إسبانيا من دور ربع النهائي بالخسارة أمام ضيفه ليغانيس بهدفين مقابل هدف.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النادي الملكي بهدف دون رد.

تقدم ليغانيس عن طريق إيراسو في الدقيقة 31 قبل أن يتعادل بنزيمة في الدقيقة 47، وسجل جابرييل هدف الفوز القاتل للملكي في الدقيقة 55.