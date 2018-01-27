بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

سحق ريال مدريد مضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

أحرز رباعية النادي الملكي رونالدو (هدفين) ومارسيلو وتوني كروس في الدقائق 16 و38 و84 و89، بينما سجل أصحاب الأرض الوحيد سانتي مينا في الدقيقة 59.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده لـ38 نقطة محتلا المركز الرابع، بفارق نقطتين عن فالنسيا الثالث.