السماح لبعض الرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية في مارس

أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية، اليوم الاثنين، استمرار إيقاف اللجنة البارالمبية الروسية، لكنها أكدت أنها ستسمح لبعض الرياضيين الروس من أصحاب الاحتياجات الخاصة بالمنافسة كمستقلين في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية في مارس/ آذار المقبل.

ولم تشارك روسيا في الدورة البارالمبية لأولمبياد 2016 الصيفي في ريو دي جانيرو البرازيلية بسبب إيقاف اللجنة الروسية نتيجة ادعاءات بحدوث مخالفات كبيرة تتعلق بالمنشطات تحت رعاية الدولة، وهو ما تسبب أيضا في غياب عشرات الرياضيين الروس عن الدورة الصيفية نفسها.

ويذكر، سابقا، في بيان للجنة الدولية، أنه لا يزال على اللجنة البارالمبية الروسية تنفيذ المعايير الخمسة، التي اشترطت اللجنة البارالمبية الدولية تنفيذها. وتنفيذ روسيا للمعايير الخمسة يجعل اللجنة البارالمبية الدولية تمنح توصية برفع العزل عن اللجنة البارالمبية الروسية.

وستقام الدورة الشتوية المقبلة في بيونغ تشانغ الكورية ما بين التاسع و25 فبراير/ شباط المقبل.

وستقام الدورة البارالمبية ما بين الثامن و18 من مارس/آذار.