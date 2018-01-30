بالفيديو... هدف مؤمن زكريا يفتح الطريق لفوز الأهلي على الشباب في الدوري السعودي

تمكن الأهلي من قلب تأخره أمام الشباب بهدفين إلى فوز بثلاثية، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي.

باغت الشباب أصحاب الأرض بهدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق بينيوتي وبهبير، قبل أن ينتفض الراقي بثلاثية.

وأحرز أهداف الأهلي فيتفازيدي من ركلة جزاء ومؤمن زكريا ومهند عسيري في الدقائق 40 و88 و95.

بهذا الفوز القاتل حافظ الأهلي على احتلاله لوصافة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بينما يقبع الشباب في المركز السادس برصيد 25 نقطة.