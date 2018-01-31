عودة حسام غالي إلى الأهلي ووكيله ينفي فسخ تعاقده من طرف واحد

أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، توقيع حسام غالي لاعب النصر السعودي للقلعة الحمراء لمدة 6 أشهر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي النصر السعودي، بحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري.

وكان نادر شوقي وكيل اللاعب، قال لموقع "في الجول" إن الأمر تم بالتراضي: "عقدنا جلسة مع مسؤولي النصر وانتهت بالوصول إلى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. لا يوجد ما يُسمى بأن النادي فسخ العقد من طرف واحد، هذا لم يحدث. نهاية العقد بالتراضي".

ومن المقرر أن يجتمع غالي ووكيله نادر شوقي مع مسؤول التعاقدات في الأهلي عدلي القيعي، لإنهاء كل الأمور التعاقدية، ورفض غالي طلب النصر السعودي بإعارته لنظيره الفتح، مفضلا فسخ العقد بالتراضي من أجل العودة للأهلى.

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وتشير تقارير إلى أن عودة غالي إلى الأهلي ستشكل أولي الخلافات بين حسام البدري المدير الفني للفريق مع لجنة الكرة، لرغبته الشديده في عدم عودة اللاعب لصفوف الفريق مجددا، لاسيما بعد كثرة الخلافات التي نشبت بين الثنائي قبل رحيل غالي عن الأهلي مطلع الموسم الحالي إلى نادي النصر السعودي.

وكان البدري أبلغ لجنة الكرة بالأهلي، عدم حاجة الفريق إلى خدمات حسام غالي، وأن عودته لصفوف للقلعة الحمراء، قد تتسبب في بعض المشاكل داخل فريق الكرة، نظرا لرفض اللاعب فكرة عدم مشاركته في بعض المباريات، وهو الأمر الذي تسبب في رحله عن الأهلي مطلع الموسم الحالي للدوري السعودي.

وتأتي رغبة الخطيب في عودة غالي للأهلي، ليكون أفضل تكريم للاعب وهو أحد أبناء النادي، لاسيما مع اقتراب اعتزاله كرة القدم، وقد يكون الموسم الحالي الأخير لحسام غالي في الملاعب.

واحتفلت صفحة النادي الأهلي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعودة الكابيتانو حسام غالي للقلعة الحمراء. ونشرت الصفحة صورة للاعب وعلقت عليها، "عودة قائدنا لبيته من جديد، عودة غالي".