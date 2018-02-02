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15:00 02 فبراير/ شباط 2018
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    رياض محرز

    الثعلب المحبط...محرز يتمرد على ليستر ويواجه غرامة كبيرة

    © REUTERS/ DAVID KLEIN
    رياضة
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    تغيّب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، عن تدريبات فريق ليستر سيتي الإنجليزي، في أول رد فعل غاضب منه، اعتراضا على فشل عملية انتقاله إلى فريق مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

    وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الجزائري يواجه غرامة قدرها 200 ألف جنيه إسترليني بعد غيابه دون عذر للمرة الثالثة، في إشارة واضحة للإحباط الشديد الذي يشعر به اللاعب بعد فشل انضمامه إلى السيتي في الميركاتو الشتوي الحالي.

     وكان محرز قد تقدم بطلب انتقال رسمي إلى ليستر سيتي قبل 48 ساعة من إغلاق السوق، بعد تلقيه عرضا رسميا من مانشستر سيتي، كان آخرها بـ60 مليون جنيه إسترليني، إلا أن ليستر وضع شرطا تعجيزيا وصل لـ95 مليون لبيعه.

    من جهتها ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، أن اللاعب الجزائري قد يواجه تحقيقا بسبب فشل ناديه في الإبلاغ عن مكان تواجده الحالي.

    الجزائري رياض محرز
    Twitter.com
    رياض محرز" أفضل لاعب أفريقي لعام "2016

    وكان محرز قد غاب عن مواجهة ليستر يوم الأربعاء الماضي، التى خسرها بنتيجة 2 — 1 أمام فريق إيفرتون تمهيدا لعملية انتقاله على السيتي قبل فشل الصفقة.

    وأعلن نادي مانشستر سيتي، الانسحاب بشكل نهائي من صفقة التعاقد مع الجزائري رياض محرز، بعد تعنت ليستر سيتي في المقابل المادي.

    وكان سيتي قد تقدم بـ3 عروض متتالية من أجل التعاقد مع محرز، كان الأول 45 مليونا، والثاني 50 والثالث 60 مليونا مع إمكانية إضافة لاعب في صفقة تبادلية.

    ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن سيتي قرر التراجع تماما عن الصفقة، نظرا لرفض ليستر المستمر لأي عروض وعدم الاستعداد للتفاوض بشكل جدي، رغم تقديم محرز لطلب انتقال مكتوب.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... هدف رياض محرز العالمي يقود ليستر سيتي للفوز ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 4-1
    بالفيديو... هدف رياض محرز الرائع في مرمى واتفورد بالدوري الإنجليزي
    بالفيديو... هدف رياض محرز يعزز فوز ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
    بالفيديو...هدف رياض محرز ضد توتنهام ينصر ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 1-2
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