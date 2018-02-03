بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

سقط مانشتسر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي بهدف لكل فريق.

تقدم الضيوف عن طريق دانيلو في الدقيقة 22، قبل أن يدرك جودمندسون التعادل في الدقيقة 82.

بهذا التعادل وصل مانشستر سيتي للنقطة رقم 69 في المركز الأول، بينما يقبع بيرنلي في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.