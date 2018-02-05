مشكلة في القلب وعلاقة برئيس أمريكا ضمن 10 معلومات قد لا تعلمها عن رونالدو

يحتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، وهو يعاني مع ريال مدريد هذا الموسم، إلا أنه في ذات الوقت يتربع على عرش الكرة العالمية.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ ميسي يتجاوز رونالدو في إحصائية جديدة ورقم قياسي

يعرض التقرير التالي عشر حقائق عن رونالدو، ربما لم تكونوا تعلموا عنها شيئا.

— تمت تسميته بهذا الاسم (رونالدو)، تيمنا بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان.

— كان رونالدو قريبا من الانتقال لنادي ليفربول، قبل أن تتم صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

— سعى لعدم ارتداء القميص رقم 7 مع يونايتد، خشية أن يتأثر بالضغط النفسي كونه رقم العظماء في النادي الأحمر، إلا أن المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون أقنعه بالعدول عن الفكرة.

— لعبت والدته دورا كبيرا في إقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد، كونها تشجع النادي الملكي وتعشقه.

— موت والده بسبب الإدمان على الكحول، جعله يكره الكحوليات بشدة ولا يقترب منها نهائيا.

— شهد تقديمه على ملعب سنتياغو برنابيو حضور 80 ألف متفرج، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد يشهد تقديمه هذا العدد.

— كان يعاني من مشكلة في القلب وهو صغير كادت أن تنهي مسيرته مع كرة القدم قبل بدايتها.

— كان يحرص على لعب الكرة مع من هم أكبر منه سنا وحجما.

— بانتقاله من سبورتنغ لشبونة لمانشستر يونايتد، أصبح أغلى لاعب شاب ينضم للدوري الإنجليزي، كانت الصفقة مقابل 15 مليون دولار.

— فكر في عدم الاعتراف بابنه الأكبر جونيور، إلا أن والدته رفضت وهددته بمقاطعته والغضب منه إذا لم يعترف بولده.