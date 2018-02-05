مشكلة في القلب وعلاقة برئيس أمريكا ضمن 10 معلومات قد لا تعلمها عن رونالدو

— تمت تسميته بهذا الاسم (رونالدو)، تيمنا بالرئيس الأمريكي رونالد ريغان.
— كان رونالدو قريبا من الانتقال لنادي ليفربول، قبل أن تتم صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد.
— سعى لعدم ارتداء القميص رقم 7 مع يونايتد، خشية أن يتأثر بالضغط النفسي كونه رقم العظماء في النادي الأحمر، إلا أن المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون أقنعه بالعدول عن الفكرة.
— لعبت والدته دورا كبيرا في إقناعه بالانتقال إلى ريال مدريد، كونها تشجع النادي الملكي وتعشقه.
— موت والده بسبب الإدمان على الكحول، جعله يكره الكحوليات بشدة ولا يقترب منها نهائيا.
— شهد تقديمه على ملعب سنتياغو برنابيو حضور 80 ألف متفرج، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ ريال مدريد يشهد تقديمه هذا العدد.
— كان يعاني من مشكلة في القلب وهو صغير كادت أن تنهي مسيرته مع كرة القدم قبل بدايتها.
— كان يحرص على لعب الكرة مع من هم أكبر منه سنا وحجما.
— بانتقاله من سبورتنغ لشبونة لمانشستر يونايتد، أصبح أغلى لاعب شاب ينضم للدوري الإنجليزي، كانت الصفقة مقابل 15 مليون دولار.
— فكر في عدم الاعتراف بابنه الأكبر جونيور، إلا أن والدته رفضت وهددته بمقاطعته والغضب منه إذا لم يعترف بولده.
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