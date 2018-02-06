"رياض محرز يتصرف كالأطفال"

وصف مهاجم المنتخب الإنجليزي السابق، كريس سوتون، لاعب خط وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي رياض محرز بأنه "يتصرف كالأطفال"، منذ فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

© REUTERS/ PETER POWELL محرز في حالة نفسية سيئة

وقال سوتون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "لو كنت أحد زملائه بالفريق كنت سأشعر باستياء شديد منه".

وساهم أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، في تتويج ليستر سيتي باللقب، إلا أنه لا يشارك في المباريات منذ 20 يناير/ كانون الثاني.

ويرغب النجم الجزائري في الانتقال إلى مانشستر سيتي، الذي قدم عرضا لضمه مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

ويغيب محرز عن التدريبات منذ الأسبوع الماضي، كما أنه لم يشارك في المباريات منذ مواجهة سوانزي سيتي.

وأتم سوتون "هو يتصرف مثل الأطفال. ليستر سيتي هو من صنع نجوميته. أتفهم شعوره بالإحباط لعدم انتقاله لناد أكبر، لكن يتعين عليه أن يلتزم بعقده مع النادي. لقد خذل مدربه وزملائه".