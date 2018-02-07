تشيلسي يعلن محاربته لجماهيره المتورطة في "معاداة السامية"

تعهد نادي تشيلسي الإنجليزي بحرمان أي مشجع يثبت تورطه بارتكاب أي فعل عنصري من حضور المباريات، عقب ما حدث خلال المباراة الأخيرة أمام واتفورد، والتي خسرها البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

© REUTERS/ DAVID KLEIN بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وواتفورد في الدوري الإنجليزي

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ذكر موقع يهودي أن أحد مشجعي تشيلسي شعر بالاستياء من هتافات رددها مشجعون آخرون للنادي، ليبلغ مسؤولي الملعب بالواقعة.

وأصدر تشيلسي بيانا جاء فيه "معاداة السامية ليس لها مكان في نادينا أو في كرة القدم أو في المجتمع الأوسع"، قبل أن يفتح النادي تحقيقا بالتعاون مع واتفورد والشرطة بشأن الواقعة.

وشدد النادي على أن "أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذا السلوك العنصري سيواجه عقوبة من النادي، تشمل الحرمان من حضور المباريات، وسيطلب منه حضور دروس تعليمية عن المساواة".

وأتم البيان "نرحب بحقيقة أن مشجعي تشيلسي أبلغوا بهذا السلوك الذي أساء لنادينا".

يذكر أن تشيلسي دشن حملة بعنوان "قل لا لمعاداة السامية".