في أولمبياد كوريا الجنوبية... مسابقة تزلج للروبوتات

في الوقت الذي واجه فيه المتزلجون الجبليون الرياح العاتية في دورة ألعاب بيونغ تشانغ الأولمبية الشتوية، اليوم الإثنين، لم يواجه نظراؤهم من الروبوتات مثل هذه المشاكل في مسابقتهم الخاصة للتزلج ضمن الدورة الأولمبية.

© AP Photo/ Koji Sasahara بالفيديو... أول روبوت في اليابان يعد القهوة

وتزلجت الروبوتات من مختلف الأشكال والأحجام وتعثرت في بعض الأحيان على مسار في منتجع ويلي هيلي للتزلج على بعد ساعة بالسيارة من بيونغ تشانغ.

تنافست ثمانية روبوتات من جامعات ومعاهد وشركة خاصة لنيل جائزة قدرها عشرة آلاف دولار في مسابقة التزلج للروبوتات.

وقال لي سوك مين وهو عضو في فريق تايكوان-في الذي فاز بالجائزة "عرفت أن مسابقة التزلج الجبلي تأجلت مرة أخرى بسبب الرياح العاتية. هذا أمر مؤسف".

وأضاف "الروبوتات تبلي بلاء حسنا هنا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان لابد أن يتجاوز طول الروبوت 50 سنتيمترا وأن يقف على قدمين وأن تكون لديه مفاصل مثل المرفقين والركبتين وأن يكون مزودا بنظام مستقل للطاقة وأن يستخدم المزالج والزحافات.

وتم تزويد الروبوتات بأجهزة استشعار على شكل كاميرات لرصد الأعلام الحمراء والزرقاء في طريقها حتى تتمكن من المناورة أثناء التزلج على تل للمبتدئين.