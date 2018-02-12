مدرب بازل: مانشستر سيتي لا يوجد به أية نقاط ضعف

أكد رفائيل فيكي مدرب بازل، أن الفريق السويسري سيواجه صعوبات في الاستحواذ على الكرة عندما يلعب مع مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

© REUTERS/ ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

وأقر فيكي بأن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز سيسيطر على الكرة يوم الثلاثاء، إلا أنه مع ذلك لا يزال يؤمن بقدرة فريقه على تكرار فوزه المفاجئ على الغريم مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأبلغ المدرب الصحفيين "لن نتمكن من الاستحواذ على الكرة بنسبة 50 أو 60 بالمئة. لا يستطيع أي فريق القيام بذلك أمامهم. يتعين أن نتماسك وأن نحاول الاستفادة من الكرة في كل مرة نحصل عليها والابتعاد عن الأخطاء. ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأعترف فيكي بان بطل سويسرا ليس مرشحا للفوز لكنه دعا لاعبيه لأداء "مباراة رائعة" لتحقيق مفاجأة أمام فريق المدرب بيب جوارديولا المتألق.

وأضاف "الأداء الذي يقدمه المنافس الذي يملك مجموعة رائعة من اللاعبين إضافة إلى مدرب لديه خبرة رائعة من العمل مع برشلونة وبايرن ميونيخ يجعل سيتي منافسا قويا".

وأكمل "هم لا يعانون من أية نقطة ضعف. يتأقلمون بشكل جيد مع مختلف الظروف والمنافسين".

ويتفوق سيتي بفارق 16 نقطة على يونايتد صاحب المركز الثاني في صدارة الدوري الممتاز كما صعد لنهائي كأس الرابطة وأيضا للدور الخامس في كأس الاتحاد.

وأتم فيكي "لدينا خطة دائما وخطتنا غدا لا ترتكز في المقام الأول على طريقة اللعب. نحتاج إلى أداء قوي واللعب بشجاعة كبيرة والاستفادة من مؤازرة الجماهير. كل هذه الأشياء معا. يتعين أن نقدم أفضل أداء لتحقيق مفاجأة…نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك".