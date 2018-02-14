تسجيل
21:16 14 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    منتخب مصر

    منظمة "حقوق الإنسان" تحرك الفيفا ضد الشيشان بسبب مصر

    Twitter.com
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 01

    أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أنه يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التعامل مع الانتهاكات الحقوقية في جمهورية الشيشان الروسية التي اختارها المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم هذا العام للإقامة فيها.

    فوز منتخب مصر
    © REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH
    مصر أفضل منتخب لكرة القدم في أفريقيا
    ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، تقول منظمات حقوقية وحكومات غربية إن السلطات في الشيشان تقمع معارضيها السياسيين وتمارس التمييز ضد المرأة وتضطهد الأقليات، وهي اتهامات ينفيها جميع زعماء الشيشان.

    ولن تستضيف المنطقة أي مباريات ضمن بطولة كأس العالم، إلا أن المنظمة أشارت لاستعانة المنتخب المصري بالعاصمة الشيشانية غروزني كمقر لإقامته بين المباريات.

    وقالت تاتيانا لوكشينا مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في روسيا: "هذا يجعل الشيشان التي لم تكن مدرجة على قائمة مناطق كأس العالم في روسيا واحدة من تلك الأماكن بين عشية وضحاها".

    وأضافت "يجب على الفيفا أن يدرك أن الوضع الخاص بحقوق الإنسان في الشيشان مأساوي للغاية وإنه إذا لم يتخذ إجراء دون تأخير فسوف يلقي بظلال قاتمة على كأس العالم".

    ورد متحدث باسم قديروف، بأن الرأي الذي تتبناه منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا أساس له من الصحة.

    وأضاف "أقول بكل مسؤولية إن جمهورية الشيشان أفضل من كل الأماكن الأخرى التي أجريت فيها مسابقات كأس العام حتى الآن".

    ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب للتعليق.

    من جانبه، أشار مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة إلى أن الفيفا أقر اختيار غروزني وأن المدينة تحوي المنشآت الملائمة للمنتخب.

    وقال لـ"رويترز" إنه يجب مخاطبة الاتحاد الدولي وليس المنتخب المصري بشأن أي تحفظات على غروزني كمكان لإقامة المنتخب.

    انظر أيضا:

    مصر أفضل منتخب لكرة القدم في أفريقيا
    صورة...تسريب تصميم قميص منتخب مصر في كأس العالم 2018
    "الكاف" يصدر قرارا "غير متوقع" بصعود منتخب مصر لبطولة أفريقيا
    الكلمات الدلالية:
    المونديال, أخبار منتخب مصر, الشيشان, الفيفا, حقوق الإنسان, روسيا, كأس العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قصر نويشفانشتاين في ألمانيا
    المناطق الأكثر رومانسية في العالم
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك