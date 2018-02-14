منظمة "حقوق الإنسان" تحرك الفيفا ضد الشيشان بسبب مصر

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، أنه يتعين على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) التعامل مع الانتهاكات الحقوقية في جمهورية الشيشان الروسية التي اختارها المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم هذا العام للإقامة فيها.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH مصر أفضل منتخب لكرة القدم في أفريقيا

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، تقول منظمات حقوقية وحكومات غربية إن السلطات في الشيشان تقمع معارضيها السياسيين وتمارس التمييز ضد المرأة وتضطهد الأقليات، وهي اتهامات ينفيها جميع زعماء الشيشان.

ولن تستضيف المنطقة أي مباريات ضمن بطولة كأس العالم، إلا أن المنظمة أشارت لاستعانة المنتخب المصري بالعاصمة الشيشانية غروزني كمقر لإقامته بين المباريات.

وقالت تاتيانا لوكشينا مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في روسيا: "هذا يجعل الشيشان التي لم تكن مدرجة على قائمة مناطق كأس العالم في روسيا واحدة من تلك الأماكن بين عشية وضحاها".

وأضافت "يجب على الفيفا أن يدرك أن الوضع الخاص بحقوق الإنسان في الشيشان مأساوي للغاية وإنه إذا لم يتخذ إجراء دون تأخير فسوف يلقي بظلال قاتمة على كأس العالم".

ورد متحدث باسم قديروف، بأن الرأي الذي تتبناه منظمة "هيومن رايتس ووتش" لا أساس له من الصحة.

وأضاف "أقول بكل مسؤولية إن جمهورية الشيشان أفضل من كل الأماكن الأخرى التي أجريت فيها مسابقات كأس العام حتى الآن".

ولم يرد الاتحاد الدولي لكرة القدم على طلب للتعليق.

من جانبه، أشار مدير المنتخب المصري إيهاب لهيطة إلى أن الفيفا أقر اختيار غروزني وأن المدينة تحوي المنشآت الملائمة للمنتخب.

وقال لـ"رويترز" إنه يجب مخاطبة الاتحاد الدولي وليس المنتخب المصري بشأن أي تحفظات على غروزني كمكان لإقامة المنتخب.