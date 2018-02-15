الاتحاد الدولي لألعاب القوى يمنع 18 رياضيا روسيا من المشاركة الدولية

أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أبلغ الاتحاد الروسي بمنع 18 رياضيا روسيا من المشاركة بمختلف مباريات ألعاب القوى الدولية، بسبب عدم اكتمال المدة الضرورية في قوام مجموعة خاضعة لاختبارات تعاطي المنشطات.

موسكو — سبوتنيك . قالت مديرة المكتب الصحفي لاتحاد ألعاب القوى الروسي، ناتاليا يوخاريفا لـ"سبوتنيك": حصل رياضي القفز بالزانة أنغيلينا كراسنوفا، ورياضي القفز الطويل غيورغي غوروخوف، والعداءتان في سباق 60 مترا حواجز، ماريا اغليتسكايا ونينا موروزوفا، على إخطار يمنعهم من المشاركة فقط في بطولة العالم للقاعات في برمنغهام، كما تم منع عداء المسافات المتوسطة والطويلة، يغور نيكولايف، من المشاركة في المباريات خلال الربع الأول من عام 2018.

وأضافت: وتم منع رياضي المشي، صلاوات إلكايف من المشاركة ببطولة العالم للمشي بين الفرق المزمع إجراؤها في أيار/ مايو القادم في الصين، ورامية القرص يلينا بانوفا، من الوصول إلى كأس أوروبا برماية القرص.

كما لفتت غوروخوفا إلى أن هناك عدداً من الرياضيين الذين تلقوا إخطارات الرفض دون تحديد مسابقات محددة، ومن بينهم، تاتيانا ستيتسيوك (القفز بالزانة)، وماريا بافلوفا (هيباتلون)، وفيليكس شيستوبالوف (العشاري)، ويكاترينا غورشينا (المشي)، ورسلان بيريستيوك (العداء على مسافة قصيرة)، وكسينيا زيبينا (رمي الرمح)، وماريا غروميشيفا (هبتاثلون)، ودميتري سيمينوف (الوثب العالي)، وتاتيانا شفيدكينا (قفز بالزانة)، ودانيال كوتوف (قفز بالزانة).