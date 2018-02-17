ويست بروميتش يعود من برشلونة بـ"فضيحة"

وذكرت صحف إنجليزية أن اللاعبينن الأربعة هم غاريث باري، جوني إيفانز، مواز مايهل وجاك ليفرمور، لافتة إلى أنهم أرادوا تناول وجبة عشاء والسهر حتى وقت متأخر من ليلة الأربعاء إلى الخميس، فتوجهوا نحو أحد محلات "ماكدونالد" وعندما هموا بالعودة إلى فندق الفريق فوجئوا بعدم وجود السائق في سيارة الأجرة، وهو ما دفعهم لقيادتها عائدين إلى الفندق.
بعد ذلك فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا حول الحادث صباح الخميس، وأكد ويست بروميتش أنه سيسلط إجراءات تأديبية عليهم، فيما أعلن بيان للنادي عشية اليوم أن باري وزملاءه الثلاثة قدموا اعتذارا رسميا على كسر لوائح النادي وتسببهم في المشاكل.
وكان آلان بارديو المدير الفني لفريق ويست بروميتش، اتخذ قرارا في الأسبوع الماضي، بخوض معسكر قصير في مدينة برشلونة، قبل مواجهة ساوثامبتون غدًا في دور الستة عشر لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
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