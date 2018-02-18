بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني (5-3)

واصل ريال مدريد تحقيق الانتصارات ولكن هذه المرة في الجولة 24 من الدوري الإسباني، بالتغلب على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

© REUTERS/ JUAN MEDINA نجم ريال مدريد يقرر الرحيل بسبب زيدان

تقدم ماركو أسينسيو في الدقيقة 11 للضيوف، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض بهدفين عن طريق الجزائري عيسى مندي وناتشو بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقتين 33 و37.

وظن المتابعون أن ريال مدريد سيعود مجدداً لدوامة الهزائم التي خرج منها أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، إلا أن النادي الملكي رد بثلاثية سيرجيو راموس وأسينسيو مجددا وكريستيانو رونالدو في الدقائق 50 و59 و65.

ومع حلول الدقيقة 85 تشتعل المباراة بإحراز سيرجيو ليون الهدف الثالث لبيتيس، لتظل نتيجة المباراة معلقة حتى جاء الهدف الخامس لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 92، ليقتل المباراة.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده لـ45 نقطة محتلا المركز الرابع، بينما يقبع ريال بيتيس في المركز التاسع برصيد توقف عند النقطة 33.