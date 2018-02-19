بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والجزيرة في دوري أبطال آسيا (2-1)

فاز الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف على ضيفه الجزيرة الإماراتي، لينفرد بصدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا.

افتتح قائد الأهلي تيسير الجاسم التسجيل من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها مهند عسيري بنجاح في الدقيقة 70 ليوجه ضربة لآمال بطل الإمارات في إدراك التعادل.

وقبل دقيقة من نهاية المباراة، قلص علي مبخوت الفارق بتسديدة غيرت اتجاهها ومرت من فوق الحارس.

وكاد مبخوت ينتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس ياسر المسيليم تصدى لضربة رأس من هداف الإمارات ببراعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى ست نقاط من مباراتين يليه الغرافة والجزيرة ويملك كلاهما ثلاث نقاط بينما يتذيل تراكتور الإيراني الترتيب بدون رصيد.