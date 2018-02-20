تدخل الفيفا يهدد مشاركة السعودية في كأس العالم بسبب قطر

أعرب مسؤولو الفيفا عن قلقهم من الأزمة السياسية بين السعودية والإمارات وقطر، الأمر الذي قد يدفع الاتحاد الآسيوي للتدخل.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA بسبب كأس العالم.. إعفاء لاعبي منتخب السعودية من صيام رمضان

ووفقا لما نقلته صحيفة " أس " الإسبانية، يراقب الفيفا مدى تأثير الأوضاع السياسية بين السعودية والإمارات وقطر على كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع بالنسبة للسعودية قد يكون كارثيا، في حال عدم تصحيح الأوضاع ما يعرض مشاركتهم في مونديال روسيا 2018 للخطر.

ويرفض الاتحاد الدولي لكرة القدم أي تسييس لكرة القدم على هامش قطع العلاقات بين الثلاث دول قبل عدة أشهر.

وذكرت الصحيفة في تقريرها ما حدث في كأس الخليج الماضية والتي اعتذرت قطر عن استضافتها لصالح الكويت لإنقاذ البطولة، كما نقلت ما نشرته وسائل الإعلام السعودية بعد فوز البحرين على قطر، حيث تم نشر عنوان "تمت هزيمة الإرهابيين القطريين".

ويعد أكثر ما يقلق الفيفا وفقا للصحيفة، هو التحريض على العنف ضد لاعبي وفريق قطر.

وترفض الفرق السعودية والإماراتية اللعب في قطر أو استقبال الفرق القطرية بدوري أبطال آسيا، قبل أن يحذر الاتحاد الآسيوي البلدين من التعرض لعقوبات قاسية في حال عدم احترام قواعد المسابقة.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بالتشديد على أن الفيفا لا يريد مزيدا من التسييس لكرة القدم.