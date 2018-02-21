ضربة موجعة لريال مدريد قبل لقائه باريس سان جيرمان في إياب دوري الأبطال

أصبح من المحتمل أن يفقد النادي الملكي ريال مدريد جهود ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيليو ولاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش في مباراة الإياب لدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

© REUTERS/ JAVIER BARBANCHO الكشف عن توقعات لاعبي برشلونة لمشوار ريال مدريد في دوري الأبطال

يذكر بان مارسيلو كان قد غادر مباراة فريقه أمام ريال بيتيس ضمن إطار مباريات الدوري الإسباني، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وليصدر، يوم أمس الثلاثاء، النادي الملكي بيانا أكد فيه إصابة اللاعب بعضلة الفخذ الخلفية، وأضاف النادي بأن مودريتش يعاني من إصابة.

ولم يحدد النادي المدة التي سيغيبها كلا الاعبين، هذا وكان النادي الملكي قد أصدر بيانا، في وقت سابق، تحدث فيه عن إصابة الألماني توني كروس

وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بضرر في الأربطة الخارجية لركبته.