تألق رونالدو يضيع حلم ريال مدريد

جاءت استعادة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد لمستواه، لتزيد من فرص بقائه مع النادي الملكي، ما يهدد حلم التعاقد مع مهاجم عالمي.

© REUTERS/ HEINO KALIS بالفيديو... رونالدو يعبر عن حبه للعبته الجديدة

ووفقا لصحيفة " موندو ديبورتيفو "، فإن بقاء الدون سيصعب من مهمة النادي في التعاقد مع هاري كين أو ماورو إيكاردي.

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل لعب رونالدو كمهاجم، لن يتقبل أي مهاجم كبير اللعب كبديل له، كما أن بقاء رونالدو سيقلل من القدرات المالية التي كان يرغب المرينغي في استغلالها لضم مهاجم من طراز رفيع يتجاوز ثمنه الـ100 مليون يورو.

ولن يتمكن حامل لقب دوري الأبطال من التعاقد مع نيمار، كون خزينة النادي لن تتمكن من تحمل راتبي النجمين الكبيرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي، هو الصفقة المناسبة لريال مدريد على الصعيدين الفني والمادي.