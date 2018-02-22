ريال مدريد يقترب من إبرام صفقة مدوية

اتخذ المهاجم البولندي الدولي ولاعب بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، خطوة جديدة تقرب من انضمامه لريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية بولندية، قام ليفا بفسخ عقده مع وكيل أعماله سيزاري كوتشارسكي، بعد تعاون امتد لأكثر من عشر سنوات.

وترى الصحيفة أن إنهاء التعاون بين ليفاندوفسكي وكوتشارسكي، بمثابة إعلان لرغبته في الرحيل عن بايرن ميونيخ.

ويعد ريال مدريد الإسباني من أبرز المهتمين بضم ليفاندوفسكي، الذي يمتلك الرغبة لارتداء قميص النادي الملكي أيضا.

ويريد ليفاندوفسكي أن يرفع راتبه إلى 15 مليون يورو في العام، وهو الأمر الذي لن يتحقق مع النادي البافاري الملتزم بسقف محدد للرواتب.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ29 عاما، ينتهي تعاقده مع بطل الدوري الألماني بحصول صيف 2021.