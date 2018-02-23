بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال وأوسترسوند في الدوري الأوروبي

تأهل فريق أرسنال الإنجليزي إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بالرغم من الخسارة بنتيجة 1-2 أمام أوسترسوند السويدي في مباراة الإياب من دور الـ32 على استاد طيران الإمارات.