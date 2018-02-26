بالفيديو... أهداف أتلتيكو مدريد وإشبيلية 5 - 2

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا ساحقا على مضيفه إشبيلية، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، بخمسة أهداف مقابل هدفين فقط على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، وذلك ضمن مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وأحرز المهاجم الإسباني دييغو كوستا الهدف الأول لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 29، وأضاف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينهي الشوط الأول بتقدم أتليتكو بثنائية نظيفة.

وعزز غريزمان تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، وصنع الهدف الرابع لزميله كوكي في الدقيقة 65، ثم عاد غريزمان للتسجيل في الدقيقة 81 محققا بذلك هاتريك شخصي له والهدف الخامس لأتلتيكو مدريد.

جريزمان وصل إلى هدفه رقم 150 في مسيرته مع الأندية، بتسجيل 52 هدف مع ريال سوسيداد و98 هدف مع أتلتيكو مدريد.

يذكر أن أتلتيكو مدريد رفع رصيده إلى النقطة 58 في المركز الثاني بقائمة الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط لصالح برشلونة المتصدر.