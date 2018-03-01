بالفيديو... أهداف ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا (5-4)

تأهل ميلان لنهائي كأس إيطاليا عقب التغلب على لاتسيو في إياب نصف النهائي بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وشهدت المباراة سجالا بين الفريقين، إلا أن وقتيها الأصلي والإضافي انتهيا بالتعادل السلبي.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح والتي حسمها الروسونيري بفضل تسجيل كلا من بونافنتور وبوريني وبونوتشي وهاكان ورومانيولي، كما تصدى دوناروما لثلاث ركلات ترجيح.