رئيس الفيفا يعلق على أزمة استضافة المباريات بين السعودية وإيران

طهران - سبوتنيك.
وأضاف "نسعى دائما لأن تكون كرة القدم مصدر سعادة للناس سواء عند الشعب الإيراني أو السعودي، لا أعتقد أن مشكلة استضافة المباريات بين السعودية وأيران صعبة الحل".
وأتم إنفانتينو "علاقتي مع إيران جيدة جدا ويجب أن يزيد التنسيق بين الفيفا والحكومة الإيرانية لأن كرة القدم تعتبر جزء من حياة الشعب الإيراني".
واختار الاتحاد الآسيوي عاصمة سلطنة عمان كأرض محايدة لخوض الأندية الإيرانية مبارياتها أمام الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا، كما اختار نادي الهلال السعودي دولة الكويت كأرض محايدة لمواجهة الأندية الإيرانية والقطرية في البطولة واختارالأهلي دولة الإمارات لمواجهة الأندية الإيرانية.
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