رئيس الفيفا يعلق على أزمة استضافة المباريات بين السعودية وإيران

أعلن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو من طهران، اليوم الخميس، أنه لا توجد مشكلة غير قابلة للحل ولا سيما ملف استضافة المباريات بين إيران والسعودية، والتي تشهد العلاقات بينهما تدهورا كبيرا.

طهران - سبوتنيك.

© REUTERS/ ATHIT PERAWONGMETHA تدخل الفيفا يهدد مشاركة السعودية في كأس العالم بسبب قطر

وقال رئيس الفيفا بعد لقائه وزير الرياضة الإيراني، مسعود سلطاني في طهران: "لا يجب أن تدخل السياسة في كرة القدم ولا كرة القدم في السياسة".

وأضاف "نسعى دائما لأن تكون كرة القدم مصدر سعادة للناس سواء عند الشعب الإيراني أو السعودي، لا أعتقد أن مشكلة استضافة المباريات بين السعودية وأيران صعبة الحل".

وأتم إنفانتينو "علاقتي مع إيران جيدة جدا ويجب أن يزيد التنسيق بين الفيفا والحكومة الإيرانية لأن كرة القدم تعتبر جزء من حياة الشعب الإيراني".

واختار الاتحاد الآسيوي عاصمة سلطنة عمان كأرض محايدة لخوض الأندية الإيرانية مبارياتها أمام الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا، كما اختار نادي الهلال السعودي دولة الكويت كأرض محايدة لمواجهة الأندية الإيرانية والقطرية في البطولة واختارالأهلي دولة الإمارات لمواجهة الأندية الإيرانية.