بيع "أقدم" نادي في إسبانيا بسعر خيالي

أعلن مجلس مدينة ويلفا الإسبانية عن توصله لاتفاق مع شركة "Eurosamop" لبيع نادي ريكرياتيفو ويلفا بكرة القدم، الذي يعتبر النادي الأقدم في إسبانيا.

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الاتفاق الذي أعلن عنه مجلس المدينة المالك للنادي، والذي باع النادي للشركة نظير يورو فقط لا غير، سيقوم بسداد الديون المستحقة على النادي، حيث تقدر الديون بـ 7.6 مليون يورو لمصلحة الضرائب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية فإن الشركة ستحصل على جميع أسهم النادي بشرط سداد الديون.

ويعاني النادي من ضائقة مالية منذ عدة سنوات وكان على وشك إعلان إفلاسه.

هذا وقد تأسس النادي في عام 1889 و يعتبر أقدم نادي في إسبانيا.