نيمار يفجر مفاجأة من البرازيل ويعلن رغبته في العودة

فجرت وسائل الإعلام البرازيلية مفاجأة من العيار الثقيل حول إمكانية عودة نجم السامبا البرازيلية نيمار جونيور للعب في الدوري الإسباني.

© REUTERS/ MIKE SEGAR والد نيمار يهاجم منتقدي ابنه بعد الهزيمة أمام ريال

فبحسب صحيفة " إل موندو ديبورتيفو " الإسبانية ونقلا عن موقعي "Globoesporte" و "UOL" البرازيليين، فإن اللاعب أخبر المقربين منه بأنه يعتبر قراره بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادما من برشلونة بمثابة الخطأ.

كما أبدى رغبته في العودة للعب في الدوري الإسباني والذي بحد قوله إنه أفضل من الدوري الفرنسي، وإنه سيفتح باب العودة إلى برشلونة وسيعمل على التواصل مع إداريي النادي الكتلوني للوصول إلى حل مشترك يرضي الطرفين.

وبحسب آخر الأنباء المتداولة فإن إمكانية العودة ربما ستكون في صيف 2019.

يذكر أن البرازيلي نيمار يقضي فترة علاجه في بلده بعد تعرضه لإصابة في مشط القدم اليسرى أثناء مباراة في الدوري الفرنسي.