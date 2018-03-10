بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة ومالاغا في الدوري الإسباني (2-0)

حقق برشلونة فوزا سهلا على مضيفه مالاغا في الجولة 28 من الدوري الإسباني بهدفين دون رد.

أحرز ثنائية البلوغرانا لويس سواريز وفيليب كوتينيو في الدقيقتين 15 و28 من عمر المباراة التي غاب عنها ميسي لظروف ميلاد ابنه الثالث.

بهذه النتيجة وصل برشلونة للنقطة 72 محتلا صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما يقبع مالاغا في الأخير برصيد 13 نقطة.