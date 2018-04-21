عقب مناوشات بينهما خلال المباراة... رد فعل استثنائي على "تويتر" بين محمد صلاح وأحمد حجازي

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وعقب نهاية المباراة، قام حجازي بنشر صورته مع صلاح عبر حسابه على "تويتر"، معلقا: "سعيد لرؤيتك يا أخي عقب تلك المباراة القوية".
Great team effort today! Happy to see my brother @22mosalah after a tough game 💪❤🇪🇬 #WBA #Egypt ❤️❤️ pic.twitter.com/gnCVF4C3kr— Ahmed hegazi (@Hegazi) April 21, 2018
وجاء رد صلاح مازحا: "انت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي أخي وسعيد لرؤيتك! إيدك تقيلة أوي".
انت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother..😄😄brother مين بقا ايدك تقيله اوي 👊🏼— Mohamed Salah (@22mosalah) April 21, 2018
وأضاف حجازي "فاول عليك! بس انت عارف أكيد مش قصدي الي في القلب في القلب".
ههههههههه فاول عليك 😂😂 بس انت عارف اكيد مش قصدي ال في قلب في قلب 😂— Ahmed hegazi (@Hegazi) April 21, 2018
وأتم صلاح "فاول! لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهاردة مش عارف ليه؟ والي في القلب في القلب برضه أنا عارف".
فاول 🙄🙄لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهارده مش عارف ليه 🙄😃واللي في القلب في القلب برده انا عارف 😍— Mohamed Salah (@22mosalah) April 21, 2018
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