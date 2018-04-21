نبأ سار لجماهير الأهلي السعودي

وجاء تعليق النادي الأخضر على تجديد التعاقد مع السوري الدولي "عمر السومة أهلاوي حتى 2021.. ولدنا في بيتنا".
وعقب التجديد، قال اللاعب عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم السبت "الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي لثلاث سنوات القادمة".
عمر السومة أهلاوياً حتى 2021م#ولدنا_في_بيتنا 💚#الأهلي pic.twitter.com/D2wcgAfROG— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 21, 2018
وأضاف السومة "أشكر رئيس النادي ماجد النفيعي ونائبه عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي".
ويحتل السومة المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري السعودي بـ11 هدفا، خلف روني فرنانديز المتصدر بـ13 نقطة.
الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي للثلاث سنوات القادمة ، أشكر رئيس النادي الأستاذ ماجد النفيعي ونائبه الأستاذ عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من إهتمام منذ توليهم إدارة النادي الأهلي 💚#ولدنا_في_بيتنا pic.twitter.com/6om5OOqtpu— omar alsomah (@omaralsomah) April 21, 2018
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