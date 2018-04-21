نبأ سار لجماهير الأهلي السعودي

أعلن نادي الأهلي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تجديد عقد مهاجم الفريق الأول عمر السومة حتى عام 2021.

وجاء تعليق النادي الأخضر على تجديد التعاقد مع السوري الدولي "عمر السومة أهلاوي حتى 2021.. ولدنا في بيتنا".

وعقب التجديد، قال اللاعب عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم السبت "الحمد لله تم تعديل عقدي لضمان استمراري بالنادي الأهلي لثلاث سنوات القادمة".

وأضاف السومة "أشكر رئيس النادي ماجد النفيعي ونائبه عبدالله بترجي ومدير الكرة الكابتن موسى المحياني على كل ما وجدته منهم من اهتمام منذ توليهم إدارة النادي".

ويحتل السومة المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري السعودي بـ11 هدفا، خلف روني فرنانديز المتصدر بـ13 نقطة.