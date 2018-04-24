وفاة هنري ميشيل مدرب المنتخب الفرنسي والزمالك المصري الأسبق

توفي هنري ميشيل، مدرب منتخب فرنسا السابق، الذي قاد المنتخب الوطني لإحراز الميدالية الذهبية الأولمبية والمركز الثالث في كأس العالم، عن عمر ناهز 70 عاما.

© AP Photo / Ahmed Gamil بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والأسيوطي بالدوري المصري (2-1)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء، 24 أبريل/ نيسان، خبر وفاة ميشيل، الذي تولى تدريب المنتخب الذي نال ذهبية أولمبياد لوس أنجلس 1984.

وبلغت فرنسا تحت قيادته، الدور قبل النهائي في كأس العالم بالمكسيك بعد عامين، حيث خسرت 2- 0 أمام ألمانيا الغربية قبل أن تهزم بلجيكا 4-2 لتحصل على المركز الثالث.

يذكر أن ميشيل شارك كلاعب في أكثر من 500 مباراة مع نانت وفاز بالدوري الفرنسي ثلاث مرات، خلال مسيرته مع النادي التي بلغت 16 عاما، وكانت آخر مهامه التدريبية مع منتخب كينيا في 2012.

وشارك أيضا في 58 مباراة مع منتخب فرنسا بين 1967 و1980 وسجل أربعة أهداف، وقاد ميشيل ثلاثة منتخبات أخرى في كأس العالم وهي الكاميرون (1994) والمغرب (1998) وساحل العاج (2006)، وتولى تدريب فريق الزمالك المصري لفترة قصيرة في آواخر العقد الماضي.