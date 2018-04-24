ثنائية محمد صلاح تفتح باب التاريخ لـ10 أرقام قياسية

أحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني، ليفتح الباب أمام فريقه لتحقيق الانتصار الساحق الذي استكمله روبرتو فيرمينو بهدفين وساديو ماني بهدف.
— فريقان فقط في تاريخ دوري الأبطال يمتلكان لاعبين أثنين سجلا 10 أهداف في نسخة واحدة، برشلونة (نيمار وميسي 2014-15) وليفربول (صلاح وفيرمينو 2017-2018).
— عادل فيرمينو رقم أسرع لاعب سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعد 11 مباراة حيث لم يفعلها سوى مواطنه البرازيلي أدريانو.
— جيمس ميلنر صنع ثمانية أهداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وعادل الرقم الأكبر لصناعة أهداف في موسم واحد من البطولة الذي حققه نيمار في نسخة 2016-17.
— للمرة الثانية في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يتم تسجيل سبعة أهداف بعد فوز أياكس على بايرن 5-2 في عام 1995.
Messi & Neymar (2014/15) ✔️— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2018
Firmino & Salah (2017/18) ✔️
Liverpool become only the 2nd team in #UCL history to have 2 players score 10 or more goals in a single season. 😮 pic.twitter.com/aA6IDkN4r4
— صلاح وفيرمينو هما أول لاعبين يشتركان في تسجيل أربعة أهداف (سجلا 2 وصنعا 2) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب روبرت ليفاندوفسكي مع دورتموند ضد ريال مدريد في أبريل 2013.
— محمد صلاح اشترك في 4 أهداف الليلة (سجل 2 وصنع 2) مع ليفربول ضد روما، مثلما فعل بقميص روما في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي معا (سجل 3 صنع 1).
— سجل فيرمينو الهدفين رقم 100 و101 في مسيرة مدربه كلوب بدوري الأبطال.
Mohamed Salah's achievements since joining Liverpool are simply incredible…— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2018
😳🔥 pic.twitter.com/q27q4jVIiP
— أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثلاثة من لاعبيه 8 أهداف في نسخة واحدة من البطولة.
— سجل ليفربول 39 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من تسعة أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
— ألحق ليفربول بروما النتيجة الأسوأ أوروبيا منذ أن خسر من برشلونة بنتيجة 6-1 في 2015 على ملعب كامب نو.
8 — Tonight was the 8th time that Mohamed Salah, Roberto Firmino and Sadio Mané have all scored in a competitive game for Liverpool in 2017/18. Problem. pic.twitter.com/11C2RitDdA— OptaJoe (@OptaJoe) April 24, 2018
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