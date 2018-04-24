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03:49 25 أبريل/ نيسان 2018
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    جناح المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح

    ثنائية محمد صلاح تفتح باب التاريخ لـ10 أرقام قياسية

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رياضة
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    سحق ليفربول ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الانتصار الذي كتب به ليفربول 10 أرقام قياسية سجلها التاريخ.

    أحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني، ليفتح الباب أمام فريقه لتحقيق الانتصار الساحق الذي استكمله روبرتو فيرمينو بهدفين وساديو ماني بهدف.

    محمد صلاح
    © REUTERS / ANDREW YATES
    محمد صلاح يهدد عرش كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال
    ويستعرض التقرير التالي عشرة أرقام قياسية تحققت عقب الفوز الكبير للريدز في لقاء الذهاب…

    — فريقان فقط في تاريخ دوري الأبطال يمتلكان لاعبين أثنين سجلا 10 أهداف في نسخة واحدة، برشلونة (نيمار وميسي 2014-15) وليفربول (صلاح وفيرمينو 2017-2018).

    — عادل فيرمينو رقم أسرع لاعب سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعد 11 مباراة حيث لم يفعلها سوى مواطنه البرازيلي أدريانو.

    — جيمس ميلنر صنع ثمانية أهداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وعادل الرقم الأكبر لصناعة أهداف في موسم واحد من البطولة الذي حققه نيمار في نسخة 2016-17.

    — للمرة الثانية في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يتم تسجيل سبعة أهداف بعد فوز أياكس على بايرن 5-2 في عام 1995.

    — صلاح وفيرمينو هما أول لاعبين يشتركان في تسجيل أربعة أهداف (سجلا 2 وصنعا 2) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب روبرت ليفاندوفسكي مع دورتموند ضد ريال مدريد في أبريل 2013.

    — محمد صلاح اشترك في 4 أهداف الليلة (سجل 2 وصنع 2) مع ليفربول ضد روما، مثلما فعل بقميص روما في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي معا (سجل 3 صنع 1).

    — سجل فيرمينو الهدفين رقم 100 و101 في مسيرة مدربه كلوب بدوري الأبطال.

    — أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثلاثة من لاعبيه 8 أهداف في نسخة واحدة من البطولة.

    — سجل ليفربول 39 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من تسعة أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

    — ألحق ليفربول بروما النتيجة الأسوأ أوروبيا منذ أن خسر من برشلونة بنتيجة 6-1 في 2015 على ملعب كامب نو.

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