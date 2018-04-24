ثنائية محمد صلاح تفتح باب التاريخ لـ10 أرقام قياسية

سحق ليفربول ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدفين أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الانتصار الذي كتب به ليفربول 10 أرقام قياسية سجلها التاريخ.

أحرز محمد صلاح الهدفين الأول والثاني، ليفتح الباب أمام فريقه لتحقيق الانتصار الساحق الذي استكمله روبرتو فيرمينو بهدفين وساديو ماني بهدف.

© REUTERS / ANDREW YATES محمد صلاح يهدد عرش كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال

ويستعرض التقرير التالي عشرة أرقام قياسية تحققت عقب الفوز الكبير للريدز في لقاء الذهاب…

— فريقان فقط في تاريخ دوري الأبطال يمتلكان لاعبين أثنين سجلا 10 أهداف في نسخة واحدة، برشلونة (نيمار وميسي 2014-15) وليفربول (صلاح وفيرمينو 2017-2018).

— عادل فيرمينو رقم أسرع لاعب سجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بعد 11 مباراة حيث لم يفعلها سوى مواطنه البرازيلي أدريانو.

— جيمس ميلنر صنع ثمانية أهداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وعادل الرقم الأكبر لصناعة أهداف في موسم واحد من البطولة الذي حققه نيمار في نسخة 2016-17.

— للمرة الثانية في تاريخ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يتم تسجيل سبعة أهداف بعد فوز أياكس على بايرن 5-2 في عام 1995.

Messi & Neymar (2014/15) ✔️

Firmino & Salah (2017/18) ✔️



Liverpool become only the 2nd team in #UCL history to have 2 players score 10 or more goals in a single season. 😮 pic.twitter.com/aA6IDkN4r4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 24, 2018

— صلاح وفيرمينو هما أول لاعبين يشتركان في تسجيل أربعة أهداف (سجلا 2 وصنعا 2) في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب روبرت ليفاندوفسكي مع دورتموند ضد ريال مدريد في أبريل 2013.

— محمد صلاح اشترك في 4 أهداف الليلة (سجل 2 وصنع 2) مع ليفربول ضد روما، مثلما فعل بقميص روما في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي معا (سجل 3 صنع 1).

— سجل فيرمينو الهدفين رقم 100 و101 في مسيرة مدربه كلوب بدوري الأبطال.

Mohamed Salah's achievements since joining Liverpool are simply incredible…



😳🔥 pic.twitter.com/q27q4jVIiP — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 24, 2018

— أصبح ليفربول أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل ثلاثة من لاعبيه 8 أهداف في نسخة واحدة من البطولة.

— سجل ليفربول 39 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أكثر من تسعة أندية مختلفة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

— ألحق ليفربول بروما النتيجة الأسوأ أوروبيا منذ أن خسر من برشلونة بنتيجة 6-1 في 2015 على ملعب كامب نو.