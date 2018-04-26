بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (1-2)

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 61 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً متفوقاً على المصري بفارق 3 نقاط في انتظار نتائج مباراياته المتبقية، وتجمد رصيد الأحمر عند 85 نقطة في المركز الأول وله مباراة متبقية ضد المصري.
الفوز الذي حققه الزمالك كسر عقدة كانت تلازمه في مباريات الأهلي في الدوري، حيث لم يحقق الأبيض أي فوز في الدوري المصري على الأهلي منذ 21 مايو/ أيار 2007.
بذلك يكون الزمالك قد نجح في اختتام موسمه بانتصار معنوي قد يمنحه المركز الثالث لو تعثر المصري في مباراياته المتبقية.
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