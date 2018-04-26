بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري (1-2)

فاز نادي الزمالك، اليوم الخميس، على بطل الدوري المصري لموسم 2017-2018 النادي الأهلي بنتيجة (2-1) في ختام منافسات الدوري المصري بالجولة 34 في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والزمالك 3- صفر

أحرز كاسونجو هدف الزمالك الأول في الدقيقة السادسة، ثم أضاف الهدف الثاني أيمن حفني في الدقيقة 21، وفي الشوط الثاني سجل للأهلي وليد سليمان من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 61 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً متفوقاً على المصري بفارق 3 نقاط في انتظار نتائج مباراياته المتبقية، وتجمد رصيد الأحمر عند 85 نقطة في المركز الأول وله مباراة متبقية ضد المصري.

الفوز الذي حققه الزمالك كسر عقدة كانت تلازمه في مباريات الأهلي في الدوري، حيث لم يحقق الأبيض أي فوز في الدوري المصري على الأهلي منذ 21 مايو/ أيار 2007.

بذلك يكون الزمالك قد نجح في اختتام موسمه بانتصار معنوي قد يمنحه المركز الثالث لو تعثر المصري في مباراياته المتبقية.