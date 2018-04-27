انتقال محمد صلاح إلى "ريال مدريد" يكلف رقما قياسيا عالميا

وبحسب صحيفة The Guardian البريطانية، ستكون تكاليف انتقال صلاح، التي يتم الحديث عنها، بمثابة رقما قياسيا عالميا.

ووفقا لبعض وسائل الإعلام، فإن الحديث عن انتقال صلاح لا علاقة له بحقيقة أن "ريال مدريد" قد يلتقي ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

Football transfer rumours: Real Madrid in record bid for Mo Salah? https://t.co/gdQXc4nz46 pic.twitter.com/kJ4SL2usYc — Francisco Narvaja ✈ (@narvaja) April 26, 2018

وفي نفس الوقت، تصر معظم المصادر المطلعة على أن ليفربول سوف يرفض أي عرض من هذا القبيل بغض النظر عن الوقت، في حين يقترح البعض أنه يوجد بالفعل صفقة للمبادلة يشارك فيها لاعب ريال مدريد، غاريث بيل.