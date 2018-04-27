هاميلتون: أرسين فينغر دعاني للتدرب مع أرسنال

قال بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات، البريطاني لويس هاميلتون، إن مدرب نادي أرسنال اللندني، أرسين فينغر، دعاه للتدرب مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

© REUTERS / Toby Melville بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال ووست هام 4-1

تحدث بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون عن إعجابه بأرسين فينغر، على هامش سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بحسب "رويترز".

وأضاف هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، الذي يقول إنه يشجع أرسنال منذ أن كان طفلا في الخامسة، "سنحت لي فرصة اللقاء معه مرتين أو نحو ذلك".

وتابع "دعاني للتدرب مع لاعبي الفريق وهو ما لم أتمكن من القيام به حتى الآن، لكنه كان دائما ودودا وكان من الممتع حقا لقاء رئيس فريقنا".

وأشار هاميلتون، إلى إعجابه بالتزام المدرب الفرنسي طويل الأمد مع أرسنال، والذي استمر على رأس جهازه الفني لأكثر من 20 عاما.

وأوضح "أظهر الولاء للنادي خلال فترات نجاحات وتراجع الفريق وخلال فترات تعرض فيها للإشادة والانتقادات، كما أن التزامه بقيمه والاستمرار في النضال من أجل أفكاره كان شيئا رائعا فعلا حسبما أعتقد".

يذكر أن الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أعلن يوم الجمعة 20 أبريل/ نيسان الجاري، أنه سيغادر النادي نهاية الموسم.