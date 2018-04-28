بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وسوانزي في الدوري الإنجليزي

حقق تشليسي الفوز على مضيفه سوانزي سيتي بهدف دون رد في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

أحرز هدف الفوز سيسك فابريغاس في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يواصل تشيلسي احتلاله للمركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بينما يقبع سوانزي في المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة.