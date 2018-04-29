بالفيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي (4-1)

سحق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، مضيفه وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 36 من المسابقة.

أحرز رباعية السيتزن ساني وزباليتا بالخطأ في مرماه وجيسوس وفيرناندينيو في الدقائق 13 و27 و53 و64، بينما سجل كريسويل هدف أصحاب الأرض في الدقيقة 42.

ورفع مان سيتي رصيده إلى 93 نقطة، بينما يقبع وست هام في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.