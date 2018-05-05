جراحة عاجلة لأسطورة مانشستر يونايتد عقب تعرضه لنزيف في المخ

تعرض المدرب الأسطوري، السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لوعكة صحية تطلبت نقله إلى المستشفى.

وذكر نادي مانشستر يونايتد، أن المدرب الاسكتلندي المخضرم، سيخضع لجراحة عاجلة لمعاناته من نزيف في المخ.

وتواجد فيرغسون خلال مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال يوم الأحد الماضي، لتكريم أرسين فينجر قبل انطلاق اللقاء.

Sir Alex Ferguson has undergone surgery today for a brain haemorrhage. The procedure has gone very well but he needs a period of intensive care to aid his recovery. His family request privacy in this matter.



Everyone at Manchester United sends our very best wishes. pic.twitter.com/SDoNzMwVEZ — Manchester United (@ManUtd) May 5, 2018

وينتظم صاحب الـ76 عاما في حضور مباريات مانشستر يونايتد من الملعب منذ تنحيه عن قيادة الفريق بنهاية موسم 2012\2013.

وظل فيرغسون مدربا للشياطين الحمر لمدة 27 عاما، محققا مع الفريق الأحمر عشرات الألقاب المحلية والقارية.