بالفيديو... ميسي برفقة فنانة عربية شهيرة قبل يوم من الكلاسيكو

نشرت المطربة اللبنانية الشهيرة يارا، مقطع فيديو لها وهي برفقة نجم الأرجنتين وبرشلونة، ليونيل ميسي.

وعلقت يارا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "حينما تلتقي أسطورتين".

ويعرف عن يارا عشقها وتشجيعها الشديد لبرشلونة، ومدى حبها للساحر ميسي.

ويستعد ميسي لقيادة برشلونة بطل ثنائية الليغا والكأس، لمواجهة ريال مدريد يوم غد الأحد في الكلاسيكو الذي يقام ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.