بالفيديو... ميسي برفقة فنانة عربية شهيرة قبل يوم من الكلاسيكو

وعلقت يارا على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "حينما تلتقي أسطورتين".
ويعرف عن يارا عشقها وتشجيعها الشديد لبرشلونة، ومدى حبها للساحر ميسي.
ويستعد ميسي لقيادة برشلونة بطل ثنائية الليغا والكأس، لمواجهة ريال مدريد يوم غد الأحد في الكلاسيكو الذي يقام ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.
When the two legends meet 😙😌🤩😊😉💙❤💙❤ con el mejor jugadore de la historia #LeoMessi visca barça @FCBarcelona #barcelona #elclasico #leomessi #viscabarca #king #legend #Yara— Yara (@yara_lb) May 5, 2018
لقاء الأساطير🤩😂😊😉😌💙❤💙❤#يارا #برشلونه pic.twitter.com/5J0JD7u4Qo
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)