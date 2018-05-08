يوم تاريخي للكرة السعودية

وشارك المولد خلال مباراة فريقه ليفانتي أمام ليغانيس، في الجولة الـ 36 من الليغا، منذ الدقيقة 80 في المباراة بدلا من إينيس بردهي.
وكان صاحب الـ23 عاما قد انتقل لليفانتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ضمن شراكة بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة في السعودية برفقة تسعة لاعبين سعوديين آخرين إلى أندية مختلفة.
هنيئا @fahad_almowalad!🇸🇦 pic.twitter.com/15rRVDRSR7— Levante UD (@LevanteUD) May 7, 2018
وانتهت المباراة بفوز ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، جاءت جميعها قبل مشاركة المولد في اللقاء.
يذكر أن ليفانتي ضمن البقاء في الليغا، باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 43 نقطة.
*📹 | جميع لمسات فهد المولد في أول ظهور له في الدوري الإسباني في لقاء ليفانتي أمام ليجانيس HD شارك لمدة 13 دقيقة..* pic.twitter.com/enmtFvOXn1— عبدالله.. 💙 (@aboibrah) May 7, 2018
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