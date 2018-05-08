يوم تاريخي للكرة السعودية

بات فهد المولد، يوم الاثنين 7 مايو/أيار، أول لاعب سعودي يشارك بشكل رسمي في مباراة بالدوري الإسباني.

وشارك المولد خلال مباراة فريقه ليفانتي أمام ليغانيس، في الجولة الـ 36 من الليغا، منذ الدقيقة 80 في المباراة بدلا من إينيس بردهي.

وكان صاحب الـ23 عاما قد انتقل لليفانتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ضمن شراكة بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة في السعودية برفقة تسعة لاعبين سعوديين آخرين إلى أندية مختلفة.

وانتهت المباراة بفوز ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد، جاءت جميعها قبل مشاركة المولد في اللقاء.

يذكر أن ليفانتي ضمن البقاء في الليغا، باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 43 نقطة.